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"مجهولون قاموا بضرب بلف الهواء".. كامل الوزير يكشف التصريحات الأولية لسائق القطار الأمامي

السبت 27/مارس/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك مجهولون قاموا بضرب بلف الهواء وهو ما تسبب في إيقاف القطار المميز الأمامي.

وأضاف "الوزير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: " سائق القطار الأمامي أكد أن بلف الهواء ضرب وكان يصرخ لإيقاف القطار القادم من الخلف وكل الأمور مسجلة وموجودة لدى الجهات المعنية".

وتابع "سائق القطار الخلفي تم تحذيره بكل الوسائل الممكنة ولكنه لم يتوقف، وسائق هذا القطار أخطأ بنسبة 100%، وتم الاتصال هاتفيًا لتحذيره وباللاسلكي ولكنه لم يجيب، وفي انتظار تحقيقات النيابة وما تسفر عنه".



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