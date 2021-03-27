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منال سلامة تطلق مبادرة للحب والتصالح مع قرب شهر رمضان

السبت 27/مارس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الإعلامية منال سلامة، إننا مُقبلين على أيام مفترجة مع اقتراب شهر رمضان، معقبة: "تعالوا نعمل مبادرة للحب والسلام والتصالح، يعني اللي زعلان من صحبه يكلمه، ويقول له كله سنة وأنت طيب، واللي مقصر مع أهله يجتهد شوية ويودهم".

وتابعت "سلامة"، خلال تقديمها برنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الإنسان عليه أن يفكر فيما يقوم به من أعمال، وبأن هذه الأعمال سترد له في يوم من الأيام، معقبة: "لو فكرنا بأن كل شيء سيرد لنا، حياتنا هتبقى أفضل كتير، داين تداين".

وأضافت: "اللي هيعمل خير، هيلاقي كل الخير، كل اللي بقوله دا عن تجربة، الأيام اللي إحنا فيها أيام رحمة، لازم نبدأ صفحة جديدة كلها خير، ونفكر في الخير اللي ممكن نعمله ونساعد بيه غيرنا، عشان في يوم من الأيام الخير هيترد لنا، علينا بصلة الحرم ومساعدة المحتاجين".

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