الزمالك يتحرك لتجديد عقد ثنائي الفريق





تبحث إدارة نادي الزمالك لمناقشة ملف تجديد عقد كل من أحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة، خلال الفترة المقبلة وذلك خوفًا من رحيلهم.





وتسعى اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، على التمويل لتوفير مبلغ 50 مليون جنيه، من أجل تحديد عقد عبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو.





وهناك حالة من الغضب تسيطر على عبد الله جمعه بسبب تجاهل اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، رفع قيمة عقده، حيث يرغب في التساوي بلاعبي الفئة الأولى في الفريق.



