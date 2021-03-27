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غدًا.. وزارة الإعلام تعقد الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين

السبت 27/مارس/2021 - 08:29 م
وزارة الدولة للإعلام
وزارة الدولة للإعلام
ميسون أبو الحسن
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تعقد وزارة الدولة للإعلام، غدًا الأحد، الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين، بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مهارات المتحدثين الرسميين للوزارات والجهات الحكومية، وجهود وزارة الدولة للإعلام لتطوير الأدوات الإعلامية المختلفة، وكذلك دورها في التنسيق والتواصل الحكومي لإدارة الأزمات بفاعلية.

وأضافت الوزارة في بيانها، إن الدورة التدريبية تستمر لمدة خمسة أيام، بدءًا من غدٍ، وتضم 64 متحدثًا رسميًا من 19 وزارة وسبع محافظات وجهتين حكوميتين.

وكان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، قد شهد الخميس الماضي، ختام الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها الوزارة للمتحدثين الرسميين، في الفترة من 21 مارس وحتى 25 مارس الجاري.

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