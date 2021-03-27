وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"



وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن مصر لم تعترض على سد النهضة ولكن يكون بشكل لا يضر مصر، مضيفا: "الجانب الأثيوبي بيقول حصته زيرو بأمارة إيه.. إحنا اللي عايزين بقية حصتنا، إنتم عندكم حصة الأسد".



وأضاف، "تعالوا نحسب ونشوف مين عنده إيه، ونتقاسم، إحنا لسه لينا حقوق تاني في المياه"، متأملا أن يظهر الجانب الأثيوبي رغبته في التوصل إلى إتفاق.



قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر قدمت أكثر من 15 سيناريو لمواجهة مسألة ملىء وتشغيل سد النهضة، مضيفا: "الطرف الآخر بيتحجج ومصر أثبتت حسن نواياها".