Advertisements

انتخاب أفضل لاعب في كأس أوروبا 2004 رئيسا للاتحاد اليوناني

السبت 27/مارس/2021 - 08:29 م
زاجوراكيس
زاجوراكيس
وكالات
Advertisements
شهدت الساعات الماضية انتخاب ثيودوروس زاجوراكيس أفضل لاعب في كأس أوروبا 2004، رئيسا للاتحاد اليوناني لكرة القدم اليوم السبت لولاية مدتها أربعة أعوام.

وحمل زاجوراكيس البالغ 49 عاما ألوان منتخب بلاده في 120 مباراة دولية بين 1994 و2007.

وقال نائب وزير الرياضة ليفتيريس أفغيناكيس: "قاد المنتخب الوطني إلى القمة في كأس أوروبا 2004، ويجب أن يقود الآن إعادة بناء كرتنا بمساعدة الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) والويفا (الاتحاد الأوروبي)".

وزاجوراكيس عضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الحاكم المحافظ منذ عام 2014.

وحققت اليونان مفاجأة مدوية بتتويجها بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2004 بأداء متحفظ من مدربها الألماني أوتو ريهاغل.

وحمل زاغوراكيس قائد المنتخب في 2004، ألوان أندية كافالا (1988-1992)، باوك (1992-1998 و2005-2007)، ليستر سيتي الإنجليزي (1998-2000)، أيك اثينا (2000-2004) وبولونيا الإيطالي (2004-2005).

كما تبوأ منصب رئيس نادي باوك بين عامي 2007 و2012.

أخبار تهمك

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ ساعة و 17 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع الوضع في القناة لحظة بلحظة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 15 ساعة

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ حوالي 4 ساعات

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ ساعتين

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 8 ساعات

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 18 ساعة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:49 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

07:06 م

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

11:40 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها