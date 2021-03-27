برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس وصرف التعويضات لضحايا قطاري سوهاج وأسرهم

نعى النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، ببالغ من الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطاري بمحافظة سوهاج، والذي أسفر عن مصرع عدد من الركاب وإصابة آخرين، متوجهًا بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.



وأشاد "القطامي" في تصريحات له، اليوم السبت، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول الحادث وتأكيده على محاسبة المقصرين وأن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس وصرف التعويضات لضحايا الحادث وأسرهم.





وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الحادث لن يزيدنا إلا إصرارًا على استكمال المسيرة لتطوير كافة القطاعات التي تهالك بعضها، مؤكدًا دعمه لكافة سُبل تطوير منظومة السكك الحديد المصرية، والتي ضرورة قصوى وأولوية لا يمكن الانتظار عليها حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة آخرى.





وكانت قد وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم ٢١ و٢٩ و٣٣ عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة في أماكن متفرقة في الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.



وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى معهد ناصر لاستقبال حالات المصابين، وتوفير كافة الفرق الطبية والاستشاريين في كافة التخصصات الطبية اللازمة.

