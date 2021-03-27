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مفاجأة للصحفيين.. 'النويهي' يحصل على موافقة من سلسلة صيدليات شهيرة لتوفير الأدوية بخصم 50%

السبت 27/مارس/2021 - 08:34 م
هيثم النويهي
هيثم النويهي
ميسون أبو الحسن
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قال هيثم النويهي الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، إن برنامجه الانتخابي يتضمن إنشاء عيادات داخل النقابة للصحفيين وأسرهم، تتضمن نخبة من أبرز الاستشاريين، وفرعًا لأشهر معامل التحاليل، ومركز للأشعة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه حصل على موافقة نهائية من سلسلة صيدليات شهيرة، لافتتاح فرع لها داخل النقابة، بخصم يصل لنحو 50% للزملاء الصحفيين وأسرهم، على أن يكون الخصم بهذه النسبة للمشتركين في مشروع العلاج.

وأكد أن مشروع العلاج يتضمن غير المشتركين، ولهم الحق في الحصول على الدواء بنسبة خصم 25%، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات الطارئة، والعمليات الجراحية.

وشدد "النويهي" على ضرورة مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر عقدها الجمعة 2 أبريل المقبل، مؤكدًت أن حضور الصحفيين في هذا اليوم وتواجدهم، أمر ضروري لاختيار الكوادر القادرة على تقديم خدمات لهم.

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هيثم النويهي نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

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