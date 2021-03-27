عضو بـ"الشيوخ": سد النهضة يُمثل عقبة أمام التنمية المستدامة

علق النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، على خطوات الدولة المصرية داخل أروقة الأمم المتحدة نحو قضية سد النهضة التي تُمثل خرقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تحترمها مصر ومنها وضعت أجندتها الوطنية مصر 2030.



وأكد "زكريا"، في بيان له مساء اليوم السبت، أن الحفاظ على استدامة الحياة على كوكب الأرض يرتكز على الاستخدام الأمثل للموارد وهو ما لم تحققه إثيوبيا بسبب الفقد المائي الكبير في أنهارها المختلفة مع إصرارها على خلق صراع عبثي مع الدولة المصرية والسودانية في حصتهما من المياه من خلال البدء في مليء السد بدون تنسيق مع الأطراف بما يُمثل قضية وجود، موضحًا أن التنمية لا تتحقق بسلب الدول مواردها الطبيعية وبدون أسباب منطقية؛ وقد يكون الصدام غير مبررا.



وناشد عضو مجلس الشيوخ، منظمة الأمم المتحدة باتخاذ موقف إزاء الاعتداء على الحقوق التاريخية؛ خاصة وأن الحضارة التاريخية منذ بداية التاريخ كانت الحضارة الملهمة لتطور الحضارات الإنسانية وكانت قائمة على ضفاف النيل قبل تأسيس مستقرات بشرية في نطاق حوض النيل؛ وبالتالي فقضية العبث في استدامة الموارد الطبيعية يُمثل انتهاكًا مباشرًا لتاريخ الحضارات وعبثًا بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

