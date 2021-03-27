وزيرة الصحة: الطب الشرعي سيحدد 3 أكياس تحمل أشلاء في حادث تصادم قطاري سوهاج

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تطورات الحالية الصحية لمصابي حادث تصام قطاري سوهاج.



وقالت "هالة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "أتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، وهناك 20 حالة في غيبوبة نتيجة إصابات خطيرة".



وأضافت أن هناك 185 مصابًا حتى الآن تم خروج 90 حالة منهم من المستشفيات، لافتة إلى أنه تم إرسال فرق طبية للثلاث محافظات التي تعاملت مع مصابي الحادثة".



وأشارت إلى أن أول سيارة إسعاف وصلت بعد 5 دقائق من وقوع الحادث، موضحة أنه تم الدفع بـ105 سيارة إسعاف من المحافظة والمحافظات المجاورة تعاملت مع الحادث.



وأوضحت أن وزير الدفاع خصص طائرة لنقل 3 حالات إصابتهم خطيرة تم دخولهم إلى غرف العمليات بمجرد وصولهم إلى معهد ناصر في القاهرة.



وأكدت أنه تم نقل المصابين لمستشفيات بثلاثة محافظات، مؤكدة أن الطب الشرعي سيحدد 3 أكياس تحمل أشلاء في حادث التصادم.



