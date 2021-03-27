كيف احتالت حتشبسوت وتعاونت مع الكهنة لتجلس على عرش مصر؟.. خبير أثري يجيب



وكانت حتشبسوت الوريثة الشرعية لعرش البلاد، حيث لم يكن هناك وريث شرعي من الذكور، وكان لها أخ غير شقيق من أبيها هو (تحتمس الثاني)، من زوجة ثانوية تدعى (موت نفرت) فتزوجت من أخيها الملك تحتمس الثانى، ولقبت بالزوجة الملكية العظمى.





وعند موته كانت الوصية على عرش ابنه الملك الطفل تحتمس الثالث، والذى كان عمره تسع سنوات آنذاك، فحكمت إلى جواره من "1479 إلى 1457 ق.م".



وتحتمس الثاني كان شخصًا ضعيفًا وحتشبسوت سيطرت على أمور الدولة، وحكمت البلاد باسمه من وراء ستار، وكانت صاحبة الأمر وتم إعلان حتشبسوت في عام 1478 ق.م، ملكًا على الصعيد والدلتا.





وكانت الخانات الملكية التي كتب اسم حتشبسوت في داخلها، والتي تظهر على جدران الدير البحرى والكرنك وفي غيرها من الأماكن في مصر صريحة في معانيها، فقد أضيف بجوار اسمها (ملك الصعيد والدلتا، ابنة الشمس، صديقة آمون حتشبسوت، حورس الذهبي، مانحة السنين، إلهة الاشراقات، هازمة جميع البلاد، التي تحيى القلوب، السيدة القوية)، ولقد كانت هذه اللحظة هي لحظة النصر بالنسبة لها، ويقدر المؤرخ المصري القديم (مانيتون)، فترة حكمها بـ 21 سنة، وتسعة أشهر.



قصة الملكة حتشبسوت مع الإله آمون وكيفية احتيالها على حكم مصر من تحوتمس الثالث بخدعة الزواج الإلهى ونجحت حيلتها واستولت على حكم مصر بإزاحة تحوتمس الثالث واعتلت العرش.



وأشار الدكتور ريحان إلى حكاية الزواج الإلهي لحتشبسوت بأنها اتفقت مع كهنة طيبة على نشر وإذاعة الخدعة والحيلة وهي أن الإله آمون ضاجع والدتها في وأنجبها فهي إذن بنت الإله آمون وليست بنت تحوتمس الأول وأذاع الكهنة هذه الحيلة بين الناس حتى صدقوها.



ومن هنا حق لحتشبسوت حكم مصر بدلًا من تحوتمس الثالث ابن اخيها وزوجها فى نفس الوقت تحوتمس الثانى لإنها بنت الإله آمون ونجحت الحيلة ببراعة وأزاحت حتشبسوت تحوتمس الثالث من حكم مصربمساعدة كهنة طيبة وأمسكت بمقاليد الحكم فى مصر وتشبهت بالرجال فى زيها الملكى وسميت بخرطوش ملكى بعد التتويج باسم ماعت كا رع ومعناه عين عدالة الاله رع.



ونوه ريحان إلى طبيعة علاقة حتشبسوت و"سنموت" المهندس الذي بنى لها معبدها الشهير في الدير البحرى والذي منحته ثمانون لقبًا وقد بلغ من حبه لمليكته أن حفر نفقًا بين مقبرتها ومقبرته ليكون قريبًا منها فى الحياة الأخرى كما كان قريبًا منها في الدنيا أمّا هي فقد كانت تقدر نبوغه وقوة شخصيته لدرجة السماح له ببناء مقبرته في حرم معبدها ليجاورها في مماته كما كان يفعل في الدنيا، وهناك تلميحات من بعض المؤرخين تشير إلى وجود حالة حب قد جمعت بين الاثنين سنموت وحتشبسوت بعد وفاة زوجها. لكن هذا ليس مؤكدًا وقد تكون مجرد علاقة احترام متبادل.



حتشبسوت هي خامس ملوك الأسرة الـ 18 المصرية القديمة، ويعتبرها علماء المصريات واحدة من أنجح ملوك مصر حيث كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة 18 فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديم كله.وعن حتشبسوت قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، إن اسمها خليلة آمون المفضلة على السيدات، أو خليلة آمون درة الأميرات، وكان التحدي الأكبر أمام حتشبسوت هو كيف تتولى الحكم وهي سيدة.فكبار الكهنة اعتراضوا على أن تتولى امرأة حكم مصر، فقد كانت التقاليد والأعراف أن يكون الملك رجلًا، ولكن حتشبسوت استطاعت السيطرة عليهم جميعًا، وغيرت الرياح فى اتجاهها فهي الابنة الكبرى للملك تحتمس الأول والملك أحمس، وجدها الأكبر أحمس الأول قاهر الهكسوس.