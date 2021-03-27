خبيرة: نفسية مريض السمنة تكون سيئة للغاية حال التنمر عليه (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن انتقاد مريض السمنة يؤثر بشكل سلبي على نفسيته، معقبة: "حضرتك بتتنمر على مريض السمنة؛ هو أنت اللي خالقه، ولا هو اللي خالق نفسه، أتعيب على المخلوق أم الخالق".



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن نفسية مريض السمنة تكون سيئة للغاية حال التنمر عليه، مضيفة أن هناك صعوبة في إخضاع الأطفال الذين يعانون من مرض السمنة على نظام صحي معين، معقبة: "مش هينفع نقول للطفل مش تاكل كذا وما تاكلش كذا، لازم نقلل شهيته، عشان وزنه يقل".



ولفتت إلى أن تقليل الشهية يكون من خلال تناول ألياف الأناسيليوم، وبعض الفيتامينات للحفاظ على ما يحتاجه الجسم، مشيرة إلى أن ألياف الأناسليوم تملء المعدة وتقلل الشهية لمدة تتراوح ما بين 12 لـ13 ساعة.

