باحث كنسي: زيت الميرون لم يكن موجودًا في اللحظات الأولى للكنيسة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤخرًا، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني، مُستخدمًا في ذلك زيت الميرون المُقدس.

ابرام منير، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، قسم التاريخ الكنسي، قال في تصريحات خاصة، إن زيت الميرون لم يكن متواجدًا في بداية انتشار الكرازة، ولعل السبب في ذلك هو ان الرغبة منه هو حلول الروح القدس، وهو الامر الذي كان يستعاض عنه بوضع يدي الرسل على رأس المعمدين او المرسومين كهنة.

واوضح منير، أنه بعد انتشار المسيحيين اصبح من الصعب ان ينتظر المعمدين حتى يعمدهم رسل المسيح، لاسيما بعدما كبروا سنا، فلجؤوا الى عمل زيت الميرون ليعد طريقة لحلول الروح القدس على المعمدين والمرسومين والكنائس المدشنة.

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.