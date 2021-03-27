بعد استخدامه في تدشين كنيسة.. فيما يُستخدم زيت الميرون؟

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤخرًا، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني، مُستخدمًا في ذلك زيت الميرون المُقدس.

وقال الإيبذياكون كريس نزهي، إن زيت المييرون الذي أعده البابا تواضروس الثاني، بدير الأنبا بيشوي في العاشر من مارس الجاري، يعد العمود الأساسي والرئيسي في صلوات التدشين.

وأضاف "نزهي" أن زيت الميرون يستخدم في تدشين الكنائس،وأيضًا في معموديات الأطفال الصغار، وأيضًا في رسامة الكهنة، موضحًا أنه يُعد عامل مشترك في كل صلوات التدشين والمعموديات والرسامات؛ لأنه يمثل حلول الروح القدس على الكنيسة أو المعمد أو المرسوم؛ ليخصصه لله.

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.