كشف حساب جمال بلماضي مع منتخب الجزائر حتي الآن

يستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، والذي يقدم محاربو الصحراء تحت قيادته مستويات مميزة.





تولي جمال بلماضي مهمة تدريب المنتخب الجزائري، في عام 2018، وقاد منتخب بلاده إلى الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا عام 2019، والتي أقيمت في مصر.





وقاد بلماضي المنتخب الجزائري في 26 مباراة ودية ورسمية، فاز في 18 مباراة، وخسر في لقاء وحيد كان في عام 2018 في البطولة الإفريقية، فيما تعادل في 7 لقاءات.





وسجل لاعبو المنتخب الجزائري في عهد بلماضي صاحب الـ 45 عامًا، خلال الـ26 مباراة، 53 هدف، فيما دخل مرماهم 21 هدف.





ونجح المنتخب الجزائري في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، في الكاميرون.





يحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب زيمبابوي.





ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره بوتسوانا، يوم الإثنين المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.



