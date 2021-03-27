Advertisements

كشف حساب جمال بلماضي مع منتخب الجزائر حتي الآن

السبت 27/مارس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، والذي يقدم محاربو الصحراء تحت قيادته مستويات مميزة.

تولي جمال بلماضي مهمة تدريب المنتخب الجزائري، في عام 2018، وقاد منتخب بلاده إلى الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا عام 2019، والتي أقيمت في مصر.

وقاد بلماضي المنتخب الجزائري في 26 مباراة ودية ورسمية، فاز في 18 مباراة، وخسر في لقاء وحيد كان في عام 2018 في البطولة الإفريقية، فيما تعادل في 7 لقاءات.

وسجل لاعبو المنتخب الجزائري في عهد بلماضي صاحب الـ 45 عامًا، خلال الـ26 مباراة، 53 هدف، فيما دخل مرماهم 21 هدف.

ونجح المنتخب الجزائري في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، في الكاميرون.

يحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب زيمبابوي.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره بوتسوانا، يوم الإثنين المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاربي الصحراء جمال بلماضي بلماضي الفجر الجزائر

أخبار تهمك

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ ساعتين

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 15 ساعة

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع الوضع في القناة لحظة بلحظة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

محرز يحمل آمال محاربي الصحراء في التتويج بكأس أمم إفريقيا

مدربون × كان 2019 (11) .. جمال بلماضي الذي أذهل القطريين يحلم بإعادة الأمجاد الإفريقية لـ "محاربي الصحراء"

ربع نهائي الكان (3) .. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات كوت ديفوار والجزائر وأبرز إنجازاتهما بأمم إفريقيا؟

بلماضي وسيسيه.. "كل حاجة زي بعض" وتاريخ فاصل في أمم إفريقيا

بعد تتويجه باللقب.. أرقام جمال بلماضي مع منتخب الجزائر في أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة بوتسوانا ضد الجزائر 0/1 في تصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:49 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

07:06 م

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

11:40 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها