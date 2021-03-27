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بيراميدز يُحفز اللاعبين قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

السبت 27/مارس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
عمر محمد
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عقد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز٬ جلسة خاصة مع اللاعبين٬ قبل مباراتهم مع الرجاء المغربي٬ ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

ورصد ممدوح عيد مكافآة خاصة للاعبي بيراميدز من أجل الفوز فى المباراة الصعبة والمرتقبة أمام الرجاء المغربي٬ حيث يسعي الفريق لمواصلة مشواره المميز فى الكونفيدرالية والفوز خارج الأرض.

وفي سياق متصل، بدأ الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني أروابارينا دراسة الرجاء البيضاوي المغربي قبل مواجهته بالجولة الثالثة بالبطولة الكونفدرالية .

وقام الجهاز الفني بقيادة أروابارينا بمشاهدة لقائي الرجاء البيضاوي امام نكانا ونامونجو بالبطولة الكونفدرالية والتعرف علي لاعبي الفريق وطريقة لعبهم ونقاط لقوة والضعف بالفريق.

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