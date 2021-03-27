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شريف برسوم: الميرون خرج من أكفان المسيح مباشرة

السبت 27/مارس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤخرًا، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني، مُستخدمًا في ذلك زيت الميرون المُقدس.

 

وعن زيت الميرون، فقال الباحث شريف برسوم، إن أقدس المواد المستخدمة في طقوس الكنيسة، مُشيرًا إلى أنه خرج من الأكفان التي كان السيد المسيح ملفوفًا بها- بحسب الإيمان المسيحي.

 

وأشار "برسوم" إلى أن تلاميذ المسيح، قاموا بغلي تلك الأكفان مع 26 نوعًا من الأطياب التي ورد ذكرها في سفر الخروج، ليخرج في النهاية زيت الميرون المقدس.  

 

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.

 

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