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حادث القناة وانهيار عقار جسر السويس واصطدام القطارين.. ماذا يحدث في مصر؟

السبت 27/مارس/2021 - 08:35 م
انهيار عقار جسر السويس جنوح السفينة
انهيار عقار جسر السويس جنوح السفينة
ممدوح راشد
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انهيار عقار جسر السويس .. شهدت الأيام الأخيرة في جمهورية مصر العربية العديد من الأحداث المؤسفة والتي أسفر عنها مقتل وإصابة عشرات المواطنين.

جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس وتعطيل الملاحة

بدأت الأحداث بتعطل حركة الملاحة في قناة السويس، بسبب جنوح سفينة عملاقة، وأعقبها اصطدام قطارين بسوهاج، إلى جانب انهيار عقار جسر السويس لتسود البلاد حالة من الحزن.


تفاصيل واقعة قناة السويس

بدأت الأحداث بجنوح سفينة بنمية عملاقة تابعة لإيفر جرين اليابانية، حيث نتج عنها تعطل حركة الملاحة في قناة السويس ، أحد أهم الممرات المائية في العالم، ولا تزال الجهود مستمرة لإنهاء الأزمة.


حادث اصطدام قطارين بالصعيد

كما تفاجأ المصريون باصطدام قطارين بمركز طهطا بمدينة سوهاج بالصعيد، بعدما قام مجهولين باستعمال بلف الفرامل ليتعطل القطار، بينما جاء خلفه قطار آخر واصطدم لتحدث كارثة نتج عنها عشرات القتلى والجرحى.

بالفيديو شاهد كيف تصادم قطاري الصعيد 112112 - News, Shopping & Directory 112112

انهيار عقار جسر السويس

وفي فجر اليوم استيقظ المصريون على خبر انهيار عقار جسر السويس بعدما قام صاحب مصنع ملابس بالطابقين الأرضي والأول بتكسير الأعمدة ما أدى إلى انهياره ومقتل وإصابة المقيمين به.

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس إلى 10 قتلى و 30 مصابًا | الوفد

سقوط أحد الأعمدة بكوبري ترسا بالمريوطية

وبعد  انهيار عقار جسر السويس سقط أحد الأعمدة الموجودة بكوبري ترسا الموجود بشارع اللبيني بمنطقة المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة، ولم يتم تسجيل أية حالات إصابة أو وفاة جراء الحادث.


أسباب انهيار عقار جسر السويس

ونرصد في السطور القليلة التالية تفاصيل جديدة عبر بوابة الفجر الإلكترونية حول أسباب انهيار عقار جسر السويس الذي نتج عنه عشرات الوفيات والإصابات.



انهيار عقار جسر السويس فجرا

وقع انهيار عقار جسر السويس في الـ3 فجرا على رأس قاطنيه، وسط محاولات إنقاذ من الجيران لم تفي بجديد، نظرا لهول الفاجعة، وتراكم الأنقاض على جثث القتلى والمصابين.

قتلى وجرحى انهيار عقار جسر السويس

وتمكنت قوات الدفاع المدني من استخراج 8 جثامين و24 مصابًا حتى الآن ولا تزال أعمال البحث جارية عن مفقودين نتيجة انهيار عقار جسر السويس من قبل قوات الدفاع المدني في القاهرة.

سبب انهيار عقار جسر السويس نكسير بالأساسات

وأرجع شهود عيان أسباب انهيار عقار جسر السويس إلى تعديل أساسات العقار من قبل شاب سوري يمتلك الطابقين الأرضي والأول لتحويله لمصنع ملابس، ما أدى لسقوطه.

توقعات حول انهيار عقار جسر السويس

وأكد شهود العيان أنهم توقعوا انهيار عقار جسر السويس حيث طالبوا مالك العقار بأن يكف عن تعديل وتكسير أساسات العقار إلا أنه لم يفعل شيء ليستمر صاحب المصنع في أعمال التكسير.

انهيار عقار جسر السويس ومصنع الملابس

ويعتبر الجيران أن انهيار عقار جسر السويس جاء نتيجة بناء دورين مخالفين للمبنى ليصبح 10 أدوار يقيم بهم سوادنيين وسوريين في الغالب يعملوان بمصنع الملابس سبب الأزمة.

انهيار عقار جسر السويس ومخالفة القانون

وفجر شهود العيان مفاجأة حول انهيار عقار جسر السويس حيث أكدوا أنهم حرروا محضرا بتلك المخالفات في اـ7 من مارس الجاري ضد ما يحدث بالدور الأرضي والأول، وتم تشميعه، إلا أنهم فوجئوا بعمله مجدداً.

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