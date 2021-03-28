تستهدف أكثر من 16 مليونًا.. تفاصيل الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، فى تنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التى تستغرق 4 أيام، تنتهى يوم الأربعاء المقبل، الموافق 31 مارس الحالى.





وتأتى الحملة الثانية، عطفا على الحملة الأولى التى انطلقت فى مختلف محافظات الجمهورية يوم الأحد 28 فبراير الماضى، واستمرت حتى يوم الأربعاء 3 مارس الحالى.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " تفاصيل الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال:





- تنطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين، المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات.





- مدة الحملة 4 أيام، تبدأ اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل 31 مارس الحالى.





- تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.





- تأتى الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.





- كما تأتى الحملة فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





- يهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بجرعتين متتاليتين إلى رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال، بالتزامن مع ظهور المرض فى عدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.





- نجحت الحملة الأولى التى انطلقت يوم 28 فبراير الماضى فى تطعيم 16 مليونا، و533 ألفًا، و838 طفلا، من ضمنهم 17 ألفا، و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9% من الأطفال المستهدفين.





- سيتم تنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جميع محافظات الجمهورية.





- يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.





- يتم التطعيم فى القرى من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية.





- يبدأ التطعيم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءً.





- يشارك فى حملة التطعيم 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.





- تخضع الحملة للمتابعة يوميا من جانب الغرفة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان.





- يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.





جدير بالذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.



