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الاب مارتيروس: البابا تواضروس سيصنع الميرون عام 2024

السبت 27/مارس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤخرًا، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني، مُستخدمًا في ذلك زيت الميرون المُقدس.

 

 وقال الأب مارتيروس عزيز، مُدرس علم اللاهوت العقيدي، بمعهد تأهيل وإعداد الخُدام، إن المرة المُقبلة التي سيقوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغمل زيت الميرون فيها ستكون في عام 2024.

 

وأشار "عزيز" إلى أن البابا تواضروس كان قد قرر إتمام طقس عمل زيت الميرون المُقدس مرة كل ثلاث سنوات.

 

وأوضح "عزيز" أن السبب في ذلك هو اتساع رقعة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتابعين لها، في كل بلدان العالم، وليس فقط في جمهورية مصر العربية.

 

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.

 

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