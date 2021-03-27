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وزير الري يكشف مفاجأة عن أمان سد النهضة

السبت 27/مارس/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن أثيوبيا من حقها إقامة سدود على نهر النيل ولكن بموجب إتفاق مع دول المصب، كونه نهر دولي.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن كل السيناريوهات واردة للحفاظ على حصة مصر من المياه، منوها بأن أمان سد النهصة تحدي كبير، حيث لابد من تأمين الوضع وسيتم تنفيذ منظومة لتامين السد العالي بقيمة 20 مليون جنيه.

واوضح أن أي تقارير تنشر عن أمان سد النهضة تأخذ بجدية، معلقا: "لن نترك شيىء للصدفة"، مؤكدا أن التنسيق المصري السوداني على أعلى مستوى، والطرف السوداني يشعر بقلق من سد النهضة أكثر من مصر.

وتابع: "طلبنا مستندات تعديلات اللجنة الدولية على أمان سد النهضة في المستوى الثاني للتصميم ولم يأتي لنا".

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