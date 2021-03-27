Advertisements

واعظ كاثوليكي: الميرون عمود الكنيسة.. ولا نشارك الأرثوذكس في صنعه

السبت 27/مارس/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤخرًا، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني، مُستخدمًا في ذلك زيت الميرون المُقدس.


وقال الواعظ الكاثوليكي عماد عزت، في تصريحات خاصة، ان الكنيسة القبطية الكاثوليكية، لاتشترك مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية، في صنع الميرون، إلا أنها ترى أن الميرون العامود الرئيسي للحياة الكنسية.


وأشار عزت إلى أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية ستقوم بعمل زيت الميرون المقدس، في شهر أبريل المقبل، موضحًا أنه سيرأس طقوس عمل الزيت المُقدس غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر.


وأكد "عزت" أن ذلك سيأتي بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة مثل الأنبا باخوم، والأنبا باسيلوس فوزي، والانبا بطرس فهيم، والأنبا توماس عدلي، والأنبا توماس حبيب، والأنبا كيرلس أبو الخير، والأنبا مكاريوس توفيق، والأنبا دانيال لطفي، والأنبا عمانوئيل عياد، والأنبا كيرلس وليم، والأنبا بشارة جودة.  


ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ ساعتين

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 18 ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 8 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع الوضع في القناة لحظة بلحظة

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:49 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

07:06 م

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

11:40 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها