واعظ كاثوليكي: الميرون عمود الكنيسة.. ولا نشارك الأرثوذكس في صنعه

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤخرًا، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني، مُستخدمًا في ذلك زيت الميرون المُقدس.





وقال الواعظ الكاثوليكي عماد عزت، في تصريحات خاصة، ان الكنيسة القبطية الكاثوليكية، لاتشترك مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية، في صنع الميرون، إلا أنها ترى أن الميرون العامود الرئيسي للحياة الكنسية.





وأشار عزت إلى أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية ستقوم بعمل زيت الميرون المقدس، في شهر أبريل المقبل، موضحًا أنه سيرأس طقوس عمل الزيت المُقدس غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر.





وأكد "عزت" أن ذلك سيأتي بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة مثل الأنبا باخوم، والأنبا باسيلوس فوزي، والانبا بطرس فهيم، والأنبا توماس عدلي، والأنبا توماس حبيب، والأنبا كيرلس أبو الخير، والأنبا مكاريوس توفيق، والأنبا دانيال لطفي، والأنبا عمانوئيل عياد، والأنبا كيرلس وليم، والأنبا بشارة جودة.





ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.