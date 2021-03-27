لما تتلو الكنيسة القبطية ألحانًا طويلة؟.. تعرف على الإجابة

يرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.





قال المرتل حنا عبيد، مرتل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، في محافظة المنوفية، إن البعض يتسائل حول السبب في طول الالحان الخاصة بالصوم الكبير في الكنيسة الأرثوذكسية.

وأشار عبيد في تصريحات خاصة الى ان السبب في طول تلك الالحان هو :

1-

اعطاء مساحة للتأمل

فالهزات التي تدخل في التكوين الموسيقي للحن الكنسي تساعد المرتلين على التأمل.. فالموسيقي عامل مساعد للتأملين في كافة الأديان، كما أن تلك الهزات او النغمات لا تكون رتيبة أو مملة بل تأخذ المصلين صعودًا ونزولًا في شكلي "كيرشيندو" و"ديمنوندو"، وهما مصطلحين موسيقيين للتعبير عن الهبوط والصعود في النغمات.

2- التأثر بالموسيقي المصرية القديمة

فالكنيسة بصفتها جزء اصيل في النسيج المصري حتما تأثرت بالتراث الموسيقي واستخدمته في صلواتها، فعلى سبيل المثال لحن غولغوثا هي لحن فرعوني الاصل وكان يستخدمه الفراعين في مراسم الجنازات وهو ما تستخدمه الان الكنيسة المصرية في ختام يوم الجمعة العظيمة.

وينتهي الصوم الكبير يوم 2 من شهر مايو المقبل، باحتفالات عيد القيامة المجيد، ويصعب التنيؤ باحوال مشاركة الاقباط في صلوات اسبوع الالام وعيد القيامة المجيد، بسبب جائحة كورونا، التي يتنبأ متخصصي الصحة بانتشار موجتها الثالثة في ابريل ومايو المقبلين.