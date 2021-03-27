الاب شنودة: الانقطاع عن الأكل والشرب عنصر اساسي في الصوم

يرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.





قال الاب شنودة بهمان، مدرس علم اللاهوت الطقسي، إن الصوم في الكنيسة المصرية، برئ تماما مما هو مشاع عنه من قبل البعض، موضحًا ان البعض يتعامل مع بعض الاقباط الذين يكتفون على مدار الصوم بالامتناع عن الماكولات ذات الطابعين الحيواني والنباتي فقط دون الصوم الانقطاعي، مما رسخ صورة غير صحيحة في أذهان المصريين حول الصوم المسيحي.

وقال الاب بهمان، إن الصوم في المسيحية، عبارة عن 3 محاور

المحور الاول

هو صوم الشهوات، فيحتم على الصائم ان يختار خطية ما ليحارب للاقلاع عنها، مثل عادات الشتيمة والعين والخطايا الجنسية وما شابه.

المحور الثاني

يتمثل في جني الفضائل، فالصائم لايكتفي بالاقلاع عن الخطايا فقط، بل يجب عليه ان يتحلي بالفضائل، مما يتسدعي ان يبحث عن فضيلة يفتقر اليها ويسعى جاهدا لاقتناءها مثل العطاء والمحبة والتسامح.

المحور الثالث

هو صوم الجسد وينقطع الصائم عن المأكل والمشرب من بداية اليوم الجديد اي حينما تكون الساعة 00 : 00، ولا يفطر الا عصر اليوم التالي، ويتناول المأكولات النباتية فقط.

وينتهي الصوم الكبير يوم 2 من شهر مايو المقبل، باحتفالات عيد القيامة المجيد، ويصعب التنيؤ باحوال مشاركة الاقباط في صلوات اسبوع الالام وعيد القيامة المجيد، بسبب جائحة كورونا، التي يتنبأ متخصصي الصحة بانتشار موجتها الثالثة في ابريل ومايو المقبلين.