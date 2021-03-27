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وزير النقل: مع حلول عام 2024 منظومة السكة الحديد ستعمل آليًا بدون تدخل بشري

السبت 27/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة محاسبة المخطئ في كارثة قطاري سوهاج.

وأضاف "الوزير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "اقترحت خلال اجتماعي مع الرئيس السيسي زيادة زمن الرحلات للقطارات لمنع حدوث الحوادث وذلك بتشغيل منظومة تأمين المسير (ATC).

وتابع " الحل الذي تم التوافق عليه هو أن تعمل كافة القطارات باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها، ومن الممكن تحمل بعض التأخيرات وذلك بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين لحين الانتهاء من التطوير".

وأوضح "كافة القطارات ستعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها من خلال الأجهزة الآلية الموجودة بكل قطار، وذلك بزيادة زمن الوصول بنسبة 25%

واستطرد "وستكون المنظومة بالكامل تعمل آليا بدون تدخل للعنصر البشري مع حلول عام 2024 لن يكون فيه أي عامل بشري".

وأكد "سيتم الانتهاء من الجرارات البالغ عددها 260 جرارا وباقي العربات و1000 عربة بضائع في منتصف عام 2024، لدينا توجيه من الرئيس السيسي بالاعتماد على التصنيع المحلي".

واستكمل حديثه "العاملون في السكة الحديد لابد أن يغيروا على سمعتهم بعد تلك الحوادث المؤسفة، ولو بايدي أشغل كل القطارات بإيدي".

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