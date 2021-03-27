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مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

السبت 27/مارس/2021 - 09:00 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
الفجر الرياضي
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فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة فيما بشأن مصير الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمر في فيديو له عبر حسابه على "فيسبوك"، أن فرجاني ساسي عقده مع الزمالك سينتهي بنهاية يونيو المقبل واللاعب لن يكمل الموسم مع الفريق.

وأشار إلى أن الفيفا بعد أزمة كورونا وتغيير مواعيد بعض المسابقات المحلية، منح اللاعبين حرية في إكمال الموسم مع أنديتهم حال امتدادها لما بعد يوليو أو حقهم في إنهاء العقد والتوقيع لنادي آخر.

وأوضح أن فرجاني لن يكمل الموسم مع الزمالك وسيوقع لنادي آخر بعد يونيو المقبل حتى يستطيع بدء فترة الإعداد مع فريقه الجديد خاصة وأن الدوريات على مستوى العالم ستنتهي في يونيو المقبل.

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