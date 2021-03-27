وزير النقل يفجر مفاجأة جديدة عن حادث سوهاج

قال المهندس كامل الوزير، وزيرالنقل، عن حادث سوهاج،: "عزائي لكل أهالي الضحايا، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وأقدم اعتذاري وأسفي الشديد لكل فرد من جمهورنا وأهالينا مش بس أهالي الضحايا".



وتابع "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "ربنا يوفقنا وميتكررش تاني"، مردفًا: "عندنا دايما قطار يتوقف بفعل فاعل أو بعطل فني، أيا كان سبب التوقف، سواق القطر المميز وقف بعد المزلقان بمسافة 500 أو 600 متر، ووهو نازل كان بيصرخ ويقول بلف الهوا شد وزملائه راحوا يساعدوه، ووهو لسه بيصرح وبيعملوه، جه قطر خبط فيه من الخلف".



وأضاف: "السائق وقف غصب عنه، ولكن أنا مش بستبق الأحداث، ولكن الرؤية بتقول إن القطر جه من الخلف خبطه وكان ممكن يقف لأنه اتحذر بأكثر من طريقة قبل ما يخبطه".

