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"شهامة وجدعنة".. وزيرة الصحة تشيد بدور الصعايدة في دور حادث تصادم قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أول سيارة إسعاف انتقلت لمكان الحادث بعد 4.5 دقائق فور وقوعه، موضحة أنه تم نقل الجثامين لـ 3 محافظات مختلفة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أنه تم نقل 3 حالات لمعهد ناصر بطائرة حربية، موجهة الشكر لوزارة الدفاع على مساعدتها.

وعن سبب انخفاض عدد حالات الوفاة عما تم إعلانه بالأمس، أوضحت، كانت هناك 20 حالة تعاني من إغماء شديدة نتيجة خبطات في الرأس، متابعة أن الأهالي كانوا يحسبون كل حالة إغماء وفاة، وتم الإبلاغ عنهم كأنهم وفيات.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هناك 3 أكياس أشلاء يحدد هويتهم الطب الشرعي، مضيفة أن هناك 90 حالة غادرت المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشارت إلى أن الأهالي أسهموا في إنقاذ الحالات، ونقل 64 منها للمستشفى، ما يعبر عن شهامة ورجولة وجدعنة الصعايدة والمصريين.

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