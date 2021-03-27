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"أنا بحارب الوقت".. وزير النقل يكشف عن خطة تطوير السكة الحديد

السبت 27/مارس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة طموحة تنتهي 2024 لتطوير السكة الحديد على مدار 3 مراحل، وهذه الخطة لن تتوقف، معقبًا للعاملين بالهيئة: "سكك حديد مصر ثاني أقدم سكك حديد في العالم، ولازم نغير عليها".

وأكد "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنه بدون تطوير العنصر البشري ورفع مستواه الفني والعلمي سيظل هناك حوادث، منوهًا بأنه خلال 2022 سيتم البدء في المرحلة الثانية للتطوير، ويتبقي في 2024 تطوير خطوط الضواحي بقلب الدلتا، مع تطوير السكة نفسها والمزلقانات وإدخال عربات وجراجات جديدة، مع تأهيل العربات الموجودة حاليًا لتمكون جميع القطارات مسيطر عليها تحكم مركزي.

وتابع،: "أنا بحارب الوقت مع تطوير العنصر البشري"، مؤكدًا أن الدولة توفر لقطاع النقل بأكمله كافة المطالب المالية، تصل لـ 1.5 تريليون جنيه، منها 25 مليار جنيه مصري للسكة الحديد فقط، موضحًا أن أخر عربة نوم دخلت السكة الحديد عام 1980، منوهًا بأن ما يحدث نتيجة تراكمت سنين فائتة.

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