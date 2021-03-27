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طارق شوقي يوجه بمتابعة حالة الطلاب المصابين وصرف تعويض للضحايا والمصابين

السبت 27/مارس/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم قطارين بإحدى المناطق التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتوجهًا بخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.

وأوضحت الوزارة، أنه بعد حصر المصابين من قبل الجهات المسئولة وتبين وجود طلاب بين الضحايا والمصابين، وجه الوزير على الفور مديري المديريات التعليمية بسوهاج وأسيوط وقنا، بمتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين بحادث قطاري سوهاج وتلبية جميع احتياجاتهم.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص "80 سرير" بمدرسة الأمل للصم والبكم بطهطا، لخدمة المصابين واستقبال ذويهم، وجاري توفير أماكن أخرى، وذلك تيسيرًا على أسر المصابين في الحادث.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، عن صرف دعم مادي لأسر الطلاب المصابين وضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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