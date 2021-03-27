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وزير النقل يفجر مفاجأة: برج إشارات طهطا مطور وأتوماتيكي يعمل منذ شهر فقط (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك مبالغ كبيرة تنفقها الدولة على تطوير السكة الحديد، مضيفا أن العاملين في السكة الحديد يجب أن يغيروا على سمعتهم بعد هذا الحادث المؤسف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع نهاية العام الجاري ستكون كل عربات القطارات روسية جديدة أو أنها مطورة بالكامل.

وأردف أن هناك مشاكل في العنصر البشري داخل هيئة السكة الحديد، ويتم العمل على تأهيله على أعلى مستوى، موضحا أنه يجب أن يكون من يعمل في السكة الحديد يحب بلده ويغير عليها وعلى هيئته ومؤهل ويمتاز بالسلوك الجيد.

وأكد كامل الوزير، أن جميع القطارات ستعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها من خلال الأجهزة الآلية بكل قطار، لافتا إلى أنه اقترح خلال اجتماعه مع السيسي وجود تأخيرات في مواعيد القطارات للحد من الحوادث.

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