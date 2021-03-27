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محمود التهامى: مافيش حد يعرف يخرج حد من الجيش إلا بالقانون

السبت 27/مارس/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أكد الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين ورئيس مدرسة الإنشاد، أن لا أحد يستطيع أن يأخذ إعفاء من الخدمة العسكرية إلا بالقانون، وجاء هذا ردا منه على رسائل العديد من الجمهور الذين يحاولون التواصل معه للتوسط في إعفاء ابنائهم من الخدمة، فقام بالرد عليهم عن طريق بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

حيث نشر الشيخ محمود التهامي صورة مع أخيه الذى يؤدى الخدمة العسكرية قائلا: "
الشيخ علي ياسين التهامي أخويا الصغير، ربنا شرفه وشرفنا والتحق بالجيش علشان يخدم بلده، علي أخد أجازه ٢٤ ساعة ونزل يسلم علي أولاد أخوه، أنا كتبت البوست دا وشيرت الصور دي علشان الناس أللي بتكلمني أتوسط لأولادها ماتدخلش الجيش، وبتروح لناس تنصب عليها وتاخد فلوس علشان ياخدوا إعفاء من الخدمة العسكرية".

وتابع "التهامي" حديثه قائلًا:" معلومة مهمه للجميع، مفيش حد في مصر يقدر يخرج حد من الجيش بواسطه أوفلوس، وأي حد بياخد إعفاء مؤقت أو نهائي بيبقي بسبب أمني، أو طبي أو عائلي، مبروك ياعلي، وشد حيلك يابطل، وربنا يحفظك وينصرك أنت واللي زيك، #حفظ الله_مصر_حفظ_الله_الوطن".

محمود التهامى: مافيش حد يعرف يخرج حد من الجيش إلا بالقانون
محمود التهامى: مافيش حد يعرف يخرج حد من الجيش إلا بالقانون
محمود التهامى: مافيش حد يعرف يخرج حد من الجيش إلا بالقانون
محمود التهامى: مافيش حد يعرف يخرج حد من الجيش إلا بالقانون

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محمود التهامي

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