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ميونخ 1860 الأول عالميا والأهلي المصري في المرتبة الخامسة ضمن أفضل 100 فريق حول العالم

السبت 27/مارس/2021 - 09:15 م
ميونخ والاهلي
ميونخ والاهلي
الفجر الرياضي
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أعلن الموقع الرياضي البريطاني الشهير four four two، عن تقييم عالمي جديد من ناحية الأقدمية والشهرة والبطولات، لأفضل 100 نادي كرة القدم حول العالم. 

وخلال الاستقصاء الذي أجراه الموقع جاء نادي ميونيخ 1860 في المرتبة الأولى عالميا، والذي يملك حصة كبيرة منه رجل الأعمال حسن إسميك، ويعد النادي أحد المؤسسين للبوندسليغا، ويعد قوة مهيمنة في دوري الدرجة الأولى في ألمانيا، كما يعتبر أحد أكثر أندية الجنوب شهرة وتميزًا على الإطلاق. 

وجاء في المرتبة الثانية نادي أبردين اف سي، الذي يلعب في الدوري الاسكتلندي الممتاز وتأسس عام 14 أبريل 1903. 

وفي المرتبة الثالثة جاء نادي إيه سي ميلان الانجليزي الذي تأسس بتاريخ 16 ديسمبر 1898 بمدينة ميلانو في إقليم لومبارديا في إيطاليا، على يد الإنجليزي هيربرت كيلبن.

ويعرف الفريق في إيطاليا بلقب "الروسونيري" وبالعربية: الأحمر والأسود ويلعب الفريق حاليّاً في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.


وفي المرتبة الرابعة جاء نادي أياكس أمستردام الهولندي، والذي يعد أحد أروع الأندية في أوروبا بسبب فلسفاتهم الكروية والترويج المستمر للمواهب الشابة، وتأسس في 18 مارس 1900 على يد فلوريس ستيمبل وكارل ريسير والأخوة هان دادي وجون دادي. يلعب حالياً في الدرجة الأولى. 

أما على المستوى العربي حقق نادي الأهلي المصري المرتبة الخامسة، ويعتبر نادي القرن والذي تأسس عام 1907 على يد العديد من كبارِ الشخصيات في مصر، مثل عمر لطفي بك وأمين سامي باشا ومصطفى كامل وطلعت حرب، وتأسَّس كنادٍ للشباب الوطنيين المصريين. 

وفي المرتبة السادسة جاء نادي آرسنال (1936-1949)، وفي المرتبة السابعة جاء نادي باري، وفي المرتبة الثامنة جاء نادي روما، والمرتبة التاسعة نادي اتلانتا، وفي المرتبة العاشرة نادي أتلانتا يونايتد.

بينما حل في المرتبة الحادية عشرة نادي أتليتيكو مدريد، وجاء نادي برشلونة الإسباني في المرتبة الثانية عشرة، ونادي بازل السويسري في المرتبة الثالثة عشرة، وحل نادي بايرن ميونيخ في المرتبة الرابعة عشرة، يليه نادي بنفيكا في المرتبة الخامسة عشرة.

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