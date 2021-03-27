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رئيس هيئة قناة السويس يوضح سيناريوهات التعامل مع السفينة الجانحة

السبت 27/مارس/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ الأمس تم البدء في أعمال التكريك، حتى الثانية ظهرًا وجاري السحب والشد باستخدام 12 قاطرة، منوهًا بأنه كان هناك بوادر مبشرة منذ مساء الأمس ببدء تحرك الدفة وتغيير زاوية الدفة للسفينة الجانحة.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن هناك مد جيد اليوم ربما يساعد في تحريك وخلخلة قاع السفينة، حيث أن اكتمال القمر بسبب ليلة النصف من شعبان المباركة، يؤثر على المد والجزر، لافتًا إلى أن هناك 3 سيناريوهات لتعويم السفينة، تبدأ بالتكريك، ثم التحريك والشد، ثم سيناريو تفريغ الحمولة، موضحًا أنه جاري حاليًا الاعتماد على سيناريو التكريك والتحريك والشد.

وتابع، أن عملية التعويم لا يمكن خلالها تحديد موعد محدد لتعويم السفينة الجانحة، لافتًا إلى أنه حال الفشل في عمليات التكريك والشد والمد والجذب سيتم الاتجاه للسيناريو الثالث وهو تفريغ الحمولة، موضحًا أنه ربما يحتاجوا مساعدة من الدول التي عرضت مساعدات حال تنفيذ السيناريو الثالث الذي يحتاج لاستخدام حاويات من نوع خاص لتفريغ الحمولة، منوهًا بأنه تم الاستعانة بشركة انقاذ هولندية من أكبر الشركات العالمية للتعامل مع السفينة الجانحة.

وشدد، على أن الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وجميع الوزراء يتابع مستجدات التعامل مع السفينة بشكل يومي، موضحًا أنه عقب تحرير السفينة سيتم التحقيق في سبب وقوع الحادث، منوهًا بأن رأي المرشد لقبطان السفينة استشاري، مشيرًا إلى أن هناك 321 سفينة في الانتظار بقناة السويس حاليًا في الشمال والجنوب، ويتم توفير كافة الخدمات اللوجستية لهم، موضحًا أن هناك سفن مواشي انتهى العلف المتواجد بها، ووزير الزراعة تواصل معنا لإرسال علف لها.

وأوضح، أنه لا يمكن احتساب الخسائر المتوقعة عن جنوح سفينة قناة السويس في الوقت الحالي.

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