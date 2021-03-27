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رئيس هيئة قناة السويس: دفة السفينة الجانحة تحركت وأصبحت تحتها مياه.. وانتهاء الأزمة قريبًا

السبت 27/مارس/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات السفينة الجانحة في قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "دفة السفينة تحركت وأصبحت تحتها مياه ونأمل أن ننهي الأزمة قريبًا".

وأضاف " الكراكات تقوم بعملية تفريع وأصبح هناك مياه تحت السفينة، ويتم استخدام الحفارات الأرضية لرفع الآثار الناجمة على جوانب وستائر القناة".

وتابع "الجهود أثمرت عن تحقيق نتائج ايجابية أبرزها تشغيل المحرك والدفة بكامل طاقاتها، الرياح ليست السبب الأساسي في الأزمة، المركب كبيرة ويبلغ طولها 400 متر طول و250 عرض".

واستطرد "طول السفينة أكبر من عرض القناة والمركب كبيرة، ولكن قناة السويس تحملت مراكب أكبر منت هذه السفينة التي مرت سابقا من القناة، ومن الممكن تفريغ حمولة السفينة الجانحة والتي تحتوي على 223 طن".

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