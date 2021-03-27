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بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم السبت، بدء تشغيل عدد 7 عربات ترام جديدة مصنعة في دولة أوكرانيا، بالإضافة إلى تشغيل عدد 2 أتوبيس سياحي جديد، وإدخالهم في الخدمة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب.

وأكد المحافظ، خلال تفقد عربات الترام والأتوبيسات الجديدة، أننا حريصين علي رفع كفاءة ودعم أسطول النقل العام بالإسكندرية وتطوير جميع وسائل النقل بأحدث تقنيات النقل الحضرى الحديث الصديقة للبيئة، فضلا عن توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع، وهو الأمر الذي يأتي في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ الشكر إلي جميع العاملين بهيئة النقل العام، مؤكدا أن الهيئة تعد نموذج مشرف بالمحافظة  فهي تتحرك بخطي ثابتة نحو تطوير خدماتها، وتهتم بتوفير كافة رغبات المواطن من تواجد وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع.

ومن جانبه؛ أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي عدد عربات الترام التي تم التعاقد عليها والمصنعة في دولة أوكرانيا هي 15 ترام، لافتًا أنه قد تم إدخال عدد 8 عربات ترام منهم الخدمة من قبل، واليوم تم إدخال 7 عربات ترام الباقية للخدمة.

وأشار إلى أن خط السير الأول للترام من سان استيفانو وحتى محطة الرمل وتعريفة الركوب 5جنية،
أما خط السير الثاني من سان استيفانو وحتى رأس التين بتعريفة ركوب 7جنيه، ومن سان استيفانو وحتى محطة الرمل بتعريفة ركوب 5جنية، ومن محطة الرمل وحتى رأس التين بتعريفة ركوب 3جنية.


وعن الأتوبيسات الجديدة أوضح رئيس الهيئة؛ أن خط السير سيكون الأنفوشى طريق الكورنيش المندرة المنتزة، لافتا أن الأتوبيس يسع 80 راكب جلوس، ومكيف الهواء، وبه دور علوى مكشوف وواضح الرؤية وجيد التهوية كمايمكن تغطية السقف اذا لزم الأمر، ومزود بكاميرات داخلية للمراقبة تعمل بأعلى سبل التكنولوجيا الحديثة، كما أنه مجهز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.


من الجدير بالذكر أن الترام المصنعة في دولة أوكرانيا تتميز بأنها مكيفة الهواء، والزجاج يسمح بالرؤية كاملة وواضحة، وبها نظام أمان تام للركاب بحيث لا تفتح الأبواب إلا إذا توقف الترام نهائيا لحين نزول وصعود الركاب وغلق الأبواب ولا تتحرك إلا إذا كانت الأبواب مغلقة تماما، كما إن العربات مزودة باخطار صوتي ومرئي للركاب داخل العربة عن المحطة التالية وتحذير صوتي للركاب عن غلق الأبواب بالإضافة إلى إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ وكذا إذاعة خارجية لاخطار الركاب المنتظرين على المحطة.

كما أن العجل مزود بنظام الكاوتش المرن لضمان انخفاض الضوضاء أثناء السير، ومزود بمنظومة لمنع الزحف والتزحلق. كما أن الترام مزود بنظام إنذار للحريق، وكذا لوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجه (أمامية، خلفية، جانبية) لتوضيح خط السير، ويمكنه أن يسير بدون تيار كهربائي من الشبكة لمسافة 1.5كم، وبها وحده سير وتحكم خلفية.
بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)
بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)
بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)
بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)
بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)
بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)
بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)
بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)
بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)
بدء تشغيل 7 عربات جديدة للترام الأوكراني بالإسكندرية (صور)

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