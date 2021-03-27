وزير النقل: تم تحذير سائق قطار سوهاج الخلفي بجميع الوسائل قبل اصطدامه



وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن هناك تحقيقات في النيابة العامة بإشراف النائب العام شخصيًا، وهناك لجنة فنية على أعلى مستوى أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها للوقوف على أسباب الحادث.



وأوضح، أن هناك قطار مميز قادم من الأقصر توقف بالقرب من طهطا، وكان هناك قطار "vib" جاء خلفه، وعندما شعر قائد القطار المميز أن هناك مشكلة في فرامل الهواء أوقف القطار، وتم انذار القطار القادم خلفه بجميع الوسائل الميكانيكية والإلكترونية وعبر الهاتف المحمول واللاسكي، لكنه لم يتوقف وخبط في القطار المتواجد أمامه من الخلف، وهناك 3 عربات خرجوا عن القضبان وانقلبوا، ونتج عن الحادث عدد من الوفيات والإصابات.



وأكد أن السكة الحديد تتعاون مع النيابة العامة واللجنة المشكلة لتقديم كافة البيانات والحقائق للتوصل هل الحادث تم بفعل فاعل ام بسبب عطل فني، وسبب عدم توقف القطار الخلفي رغم تحذيره بأكثر من وسيلة، مشددًا على أنه سيتم محاسبة سائق القطار الخلفي.



قدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واجب العزاء في ضحايا حادث قطاري سوهاج، معتذرًا هو وجميع العاملين بالوزارة عن وقوع الحادث الأليم، متمنيًا عدم تكراره.