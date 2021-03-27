تعرف على اختصاص الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وموعد انعقادها

ينظر مجلس الدولة بشكل يومي، العديد من الدعاوي الهامة والتي يختصم فيها الأفراد مع الجهات الإدارية، فيعد مجلس الدولة هو ذراع العدالة الفاصل بين الأفراد والجهات الحكومية، في النزاعات الناشئة بينهم.



وتنقسم محاكم مجلس الدولة إلي محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، وكل محكمة تنقسم لعدد من الدوائر، والتي تختص دون غيرها في الفصل في نزاع معين، وترصد"الفجر" اختصاصات الدائرة الثانية كالتالي:





الدائرة الثانية نقابات وجمعيات بمحكمة القضاء الإداري، وتعقد يوم الأحد، وتختص هذه الدائرة بنظر منازعات:



1_النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها.



2_الانتخابات الخاصة بكل ذلك.



3_الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.







