تركيا توصل عروضها المميزة في تصفيات المونديال.. وهولندا تحقق فوزها الأول

تصدر منتخب تركيا المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفوزه على مضيفه النرويجي 3 -صفر يوم السبت في الجولة الثانية من التصفيات، فيما حققت هولندا فوزها الأول في التصفيات بعد تجاوزها لاتفيا بهدفين دون رد.





وعلى ملعب لا روزاليدا، سجل أوزان توفان الهدفين الأول والثالث لتركيا في الدقيقتين الرابعة و59 وتكفل كاغلار سويونكو بالهدف الثاني في الدقيقة 28.





وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا، تقدم ستيفن برغيوس بهدف لهولندا في الدقيقة 32 ثم أضاف لوك دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 69.





ويتصدر منتخب تركيا المجموعة السابعة بست نقاط من انتصارين متتاليين بفارق الأهداف عن منتخب الجبل الأسود ويحل منتخب هولندا المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن النرويج صاحبة المركز الرابع وتحل لاتفيا في المركز الخامس بدون رصيد ويتذيل منتخب جبل طارق الترتيب بلا رصيد أيضا.



