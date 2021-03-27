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أفضل لاعب جورجي يخطب ود ريال مدريد

السبت 27/مارس/2021 - 09:30 م
كفاراتشكليا
كفاراتشكليا
وكالات
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خطب أفضل لاعب جورجي، كفيشا كفاراتشكليا، الذي يرتدي قميص فريق روبن كازان (20 عاماً)، ود ريال مدريد مشيرا إلى أنه يشجعه.

قال والد اللاعب: "حلمي بالطبع هو برشلونة، لكن جميع أبنائي يشجعون الريال بما فيهم كفيشا، الذي جذب اهتمام كبرى الفرق الأوروبية".

ونشأ كفيشا بنادي دينامو تبليسي التاريخي بطل (كأس الكئوس الأوروبية) عام 1981، ثم انتقل قبل عامين إلى كرة القدم الروسية إلى لوكوموتيف موسكو أولاً ثم إلى روبن.

وبدأت موهبة كفيشا تعلن عن نفسها الموسم الماضي، لكنها تفجرت هذا العام بعد وصول المدرب ليونيد سلاتسكي، الروسي المخضرم الذي سبق له التدريب في إنجلترا وهولندا.

والتقى سلاتسكي في هولندا، وتحديداً في صفوف فيتيسه، مشجع آخر لمدريد هو مارتن أويغارد الذي تألق أيضاً تحت إمرة المدرب الروسي.

ويعرف عن سلاتسكي، الذي قاد سسكا موسكو للتتويج بالدوري الروسي، براعته في اكتشاف ومنح الفرصة للشباب، وهو الأمر الذي أثبته مجدداً هذا الموسم مع روبن، الذي تغلب مؤخراً على المتصدر زينيت. 

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