الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

أعاد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فتح المفاوضات لضم أحد الصفقات الإفريقية القوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وارتبط النادي الأهلي، بالتعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكي، بالموسم الماضي أثناء تواجده مع مازيمبي الكونغولي، فريقه السابق إلا أن المغالاة المادية حالت دون إتمام الصفقة.





ويبدو أن الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق ستاندرليج البلجيكي، بات قريب جدًا من التوقيع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، والتواجد داخل قلعة التتش بالموسم الجديد.





ونشر موليكا لاعب ستاندارد لييج البلجيكي، صباح أمس صورة له عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو يرتدي قميص المارد الأحمر.





ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني، لفرض طلباته على الإدارة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، من أجل تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، في ظل التنافس الشديد على الألقاب.



