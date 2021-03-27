صحة الشرقية: حريق نفق أحمد عرابي لم يسفر عن أي إصابات

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، أن حريق نفق أحمد عرابي بالقرب من محطة قطارات الزقازيق، لم يسفر عن أي إصابات، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لتأمين الحريق.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح خاص لـ« الوطن»، أنه جرى رفع حالة الطوارئ بكل المستشفيات القريبة من مكان الحريق، لاستقبال مصابين إن وجدوا، إلا أنه أكد أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات حتى الآن.



والتهم الحريق، الذي نشب مساء اليوم السبت، في نفق أحمدعرابي بمدينة الزقازيق، عددًا من الأكشاك المجاورة لمحطة القطارات، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.



وبينما دفع مرفق إسعاف الشرقية بعددا من السيارات لتأمين الحريق وسط تواجد القيادات الأمنية والصحية في مكان الحريق، لم تصدر محافظة الشرقية أي بيانات رسمية حتى الان عن الحريق، ولم تكشف عما إذا كان هناك إصابات او وفيات أم لا.

