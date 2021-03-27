تعرف على تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في اختيار المعلمين الذين سيعملون علي وضع بنوك اسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي وفي هذا السياق كشفت مصادر لموقع الفجر عن أبزر للمعلومات حول امتحانات الصف الثالث الثانوي.





-سيتم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية بشكل إلكتروني وسيؤديه الطلاب من المنزل للتدريب علي شكل الامتحان.



-الامتحان التجريبي للثانوية العامة هو بمثابة بروفة حقيقية والتي ستعقد في شهري إبريل ويونيو لإجراء امتحانات نهاية العامة إلكترونيا وبدون أي عقبات.



-الهدف من الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال الامتحانات الإلكترونية، إضافة إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحانات.



-لن يتم تأمين الامتحانات التجريبية على غرار الامتحانات الحقيقية، وذلك ترشيدًا للنفقات.