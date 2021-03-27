الباز: توالي الحوادث والكوارث أصاب المصريين بالارتباك والهلع

قال الإعلامي محمد الباز،، إن توالي الحوادث والكوارث خلال الأسبوع الماضي يصيب الناس بالارتباك والهلع.



وأضاف، خلال برنامجه "اخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن حادث جنوح السفينة في قناة السويس تبعه حادث تصادم قطاري سوهاج، وبعدها استيقظنا اليوم على خبر سقوط عمارة مكونة من 10 أدوار على الأهالي بجسر السويس، وانتهى اليوم بسقوط عامود خرساني من كوبري على سيارتين.



وأشار ساخرا، إلى أن سكان كوكب السوشيال ميديا بدأوا في نشر أي صور لحوادث، حتى لو قديمة أو من بلد أخرى، على أنها حدثت اليوم، وهذا أصاب الناس بالهلع، مشددا على ضرورة التأكد من صحة الصور قبل النشر.



ولفت "الباز"، إلى أن البعض ذهب إلى الحديث حول لعنة الفراعنة وارتباطها بالحوادث في مصر، خاصة أننا بصدد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط.

