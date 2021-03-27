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أمير طعيمة يعلن عن تعافيه من كورونا
السبت 27/مارس/2021 - 10:42 م
مي مرسي
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أعلن الشاعر أمير طعيمة عن تعافيه من فيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتب "طعيمة" قائلا: "الحمد لله.. COVID 19 PCR: Negative.. شكرا علي سؤالكم وربنا يحفظكم ويحفظ حبايبكم".
وكان قد أعلن عن إصابته بكورونا قائلا: "رسائل الإطمئنان اللي جت للواحد علي مواقع السوشيال ميديا أو على الموبايل تشرح القلب والله وتفرح، أنا بخير الحمد لله وزي الفل وربنا ما يحرمنيش منكم يا حلوين بزيادة".
وكتب "طعيمة" قائلا: "الحمد لله.. COVID 19 PCR: Negative.. شكرا علي سؤالكم وربنا يحفظكم ويحفظ حبايبكم".
وكان قد أعلن عن إصابته بكورونا قائلا: "رسائل الإطمئنان اللي جت للواحد علي مواقع السوشيال ميديا أو على الموبايل تشرح القلب والله وتفرح، أنا بخير الحمد لله وزي الفل وربنا ما يحرمنيش منكم يا حلوين بزيادة".
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