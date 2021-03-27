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أمير طعيمة يعلن عن تعافيه من كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الشاعر أمير طعيمة عن تعافيه من فيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "طعيمة" قائلا: "الحمد لله.. COVID 19 PCR: Negative.. شكرا علي سؤالكم وربنا يحفظكم ويحفظ حبايبكم".

وكان قد أعلن عن إصابته بكورونا قائلا: "رسائل الإطمئنان اللي جت للواحد علي مواقع السوشيال ميديا أو على الموبايل تشرح القلب والله وتفرح، أنا بخير الحمد لله وزي الفل وربنا ما يحرمنيش منكم يا حلوين بزيادة".

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