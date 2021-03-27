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معهد تكنولوجيا المعلومات يشرح مبادرة "شغلك من بيتك"

السبت 27/مارس/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عدلي، مدير مركز الهندسة السحابية بمعهد تكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات أطلقت من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات مبادرة "شغلك من بيتك" والتي تهدف إلى تدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بُعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.

وأوضح "عدلي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مبادرة "شغلك من بيتك" والتي تهدف إلى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر، والعمل عن بعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر؛ وذلك في إطار السعي نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وإكسابهم مهارات العمل الحُر.

وأضاف مدير مركز الهندسة السحابية بمعهد تكنولوجيا المعلومات، أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التدريب عن بُعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلبًا في سوق العمل، من خلال منصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونية التابعة لجهاتها المختلفة.

وتابع: "المرحلة الثانية يأتي التدريب الرقمي على مهارات العمل الحُر والذي يساعد المُقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواته؛ ويتم إتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية، وبلغة الإشارة في إطار العمل على تمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وخلق مجتمع دامج لكل فئاته والسعي نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وإكسابهم مهارات العمل الحُر".

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