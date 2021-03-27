Advertisements

قطر تهزم أذربيجان في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

السبت 27/مارس/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
فاز المنتخب القطري على نظيره منتخب أذربيجان، بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، على ملعب ناجيردي بالمجر، وذلك خلال المشاركة الودية للعنابي بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم منتخب أذربيجان بهدف سجله راميل شيداييف في الدقيقة (15) من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب القطري بهدف حسين الهيدوس في الدقيقة (55) من ركلة جزاء، ثم أضاف الهيدوس الهدف الثاني في الدقيقة (58).

وكان اتفاقا جرى بين الاتحادين الأوروبي (يويفا) والقطري لكرة القدم بمشاركة العنابي في التصفيات الأوروبية بشكل ودي من خلال المجموعة الأولى في التصفيات، على عدم احتساب نتائج المباريات التي يخوضها أمام أي من فرق المجموعة التي تضم البرتغال وصربيا وأيرلندا وأذربيجان.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان شن الهجمات على المرميين بحثا عن تسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة (9) كاد المنتخب القطري أن يفتتح التسجيل عندما استلم عبد الله عبد السلام الكرة داخل منطقة الجزاء، ولمح تقدم الحارس إميل بالاييف ليسدد الكرة باتجاه المرمى، ولكن بهلول مصطفى زاده أبعد الكرة من على خط المرمى.



وفي الدقيقة (14) احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب أذربيجان، بعدما قام محمد البياتي بعرقلة أناتولي نورييف داخل منطقة الجزاء، ليسددها راميل شيداييف بناجح داخل المرمى في الدقيقة (15).

وبعد الهدف فرض المنتخب القطري سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع منتخب أذربيجان لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك، فشل منتخب أذربيجان في تشكيل أي خطورة على مرمى قطر، الذي جاءت كافة محاولاتها من تسديدات من خارج منطقة الجزاء، كانت إما بعيدة عن المرمى أو في متناول يد الحارس إميل بالاييف ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني كثف المنتخب القطري من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع منتخب أذربيجان لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.



وأسفرت محاولات المنتخب القطري عن احتساب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة (54)، بعدما قام سارتان تاشكين بدفع المعز علي داخل منطقة الجزاء ليسددها حسن الهيدوس بنجاح مسجلا هدف التعادل في الدقيقة (55).

وفي الدقيقة 58 سجل الهيدوس الهدف الثاني للمنتخب القطري، حينما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، من الناحية اليمنى لتعانق كرته شباك منتخب أذربيجان.

بعد الهدف، تخلى منتخب أذربيجان عن حذره الدفاعي وحاول شن هجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تحكم لاعبو المنتخب القطري في وتيرة المباراة حيث قاموا بتهدئته اللعب الذي انحصر في وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة (75) فرصة خطيرة للمنتخب القطري عندما مرر المعز علي كرة بينية إلى بيدرو كورييا من الناحية اليمنى، ليسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لكن كرته مرت بجوار القائم.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب القطري (2-1).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال قطر قطر اذربيجان

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

منذ أقل من ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

إدارة الزمالك تفاجئ "جنش" بقرار صادم

منذ 41 دقيقة

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ميونخ 1860 الأول عالميا والأهلي المصري في المرتبة الخامسة ضمن أفضل 100 فريق حول العالم

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع الوضع في القناة لحظة بلحظة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

النصر يعبر عقبة الشباب في الدوري السعودي

منتخب قطر يُتوج بطلًا لكأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه

الهلال يقهر أبها بالأربعة في أولى مبارياته الدوري السعودي

تونس تسحق ليبيا بالأربعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021

الهلال يسحق العدالة ويقترب من التتويج بالدوري السعودي

الدوري الإيطالي - إنتر ميلان يستعيد نغمة الانتصارات.. وأتالانتا يسقط للمرة الثانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

09:30 م

تعرف على تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

09:46 م

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

11:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها