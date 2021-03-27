قطر تهزم أذربيجان في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

فاز المنتخب القطري على نظيره منتخب أذربيجان، بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، على ملعب ناجيردي بالمجر، وذلك خلال المشاركة الودية للعنابي بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.





وتقدم منتخب أذربيجان بهدف سجله راميل شيداييف في الدقيقة (15) من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب القطري بهدف حسين الهيدوس في الدقيقة (55) من ركلة جزاء، ثم أضاف الهيدوس الهدف الثاني في الدقيقة (58).





وكان اتفاقا جرى بين الاتحادين الأوروبي (يويفا) والقطري لكرة القدم بمشاركة العنابي في التصفيات الأوروبية بشكل ودي من خلال المجموعة الأولى في التصفيات، على عدم احتساب نتائج المباريات التي يخوضها أمام أي من فرق المجموعة التي تضم البرتغال وصربيا وأيرلندا وأذربيجان.





وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان شن الهجمات على المرميين بحثا عن تسجيل الأهداف.





وفي الدقيقة (9) كاد المنتخب القطري أن يفتتح التسجيل عندما استلم عبد الله عبد السلام الكرة داخل منطقة الجزاء، ولمح تقدم الحارس إميل بالاييف ليسدد الكرة باتجاه المرمى، ولكن بهلول مصطفى زاده أبعد الكرة من على خط المرمى.













وفي الدقيقة (14) احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب أذربيجان، بعدما قام محمد البياتي بعرقلة أناتولي نورييف داخل منطقة الجزاء، ليسددها راميل شيداييف بناجح داخل المرمى في الدقيقة (15).





وبعد الهدف فرض المنتخب القطري سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع منتخب أذربيجان لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.





ومع ذلك، فشل منتخب أذربيجان في تشكيل أي خطورة على مرمى قطر، الذي جاءت كافة محاولاتها من تسديدات من خارج منطقة الجزاء، كانت إما بعيدة عن المرمى أو في متناول يد الحارس إميل بالاييف ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.





ومع بداية الشوط الثاني كثف المنتخب القطري من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع منتخب أذربيجان لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.













وأسفرت محاولات المنتخب القطري عن احتساب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة (54)، بعدما قام سارتان تاشكين بدفع المعز علي داخل منطقة الجزاء ليسددها حسن الهيدوس بنجاح مسجلا هدف التعادل في الدقيقة (55).





وفي الدقيقة 58 سجل الهيدوس الهدف الثاني للمنتخب القطري، حينما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، من الناحية اليمنى لتعانق كرته شباك منتخب أذربيجان.





بعد الهدف، تخلى منتخب أذربيجان عن حذره الدفاعي وحاول شن هجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تحكم لاعبو المنتخب القطري في وتيرة المباراة حيث قاموا بتهدئته اللعب الذي انحصر في وسط الملعب.





وشهدت الدقيقة (75) فرصة خطيرة للمنتخب القطري عندما مرر المعز علي كرة بينية إلى بيدرو كورييا من الناحية اليمنى، ليسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لكن كرته مرت بجوار القائم.





ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب القطري (2-1).



