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"الديهي" عن سقوط عقار جسر السويس: الفاسدين أخطر من الإرهابيين

السبت 27/مارس/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سقوط عقار جسر السويس سببه التعديات الأفقية والرأسية وقلة الضمير، معقبًا: "رب ضارة نافعة"، موضحًا أن صاحب العقار المنهار قام بتعلية العقار أكثر من المفروض 7 أدوار
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هناك عقارات اخرى ستسقط، وهذا الحادث لن يكون الأخير.

وتابع، أن هذه فوضى عارمة منظمة بقوانين، والبلد كانت تعيش في فوضى عارمة، فهناك عقارات نتيجة أخطاء وخطايا ماضية ارتكبت على مدار عقود لم يتم الحديث عنها، حتى الإعلام لم يتحدث عن أخطاء وفساد الماضي وسعيد بالحديث عن ما يتم إنجازه في الوقت الحاضر، مشددًا على أن الفاسدين أخطر من الإرهابيين.

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