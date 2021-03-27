نائب بالشيوخ: ما حدث بسوهاج آليم.. وسيُحاكم المتسبب أيًا كان منصبه (فيديو)

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما حدث بمحافظة سوهاج من تصادم القطارين، حادث أليم نتج عنه العديد من الإصابات والوفيات، مشيرًا إلى أن الوضع أكثر من صعب على أرض الواقع، موضحًا أن تنسيقية شباب الأحزاب تنتظر بفارغ الصبر نتيجة تحقيقات النيابة، حتى يتم التعرف على أسباب وقوع الحادث والتوصل إلى المسؤول عن هذا الحادث.



وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه أيا كان المسؤول عن الحادث فسيتم المطالبة بمحاكمته وتقديمه لمحاكمة عاجلة أمام الرأي العام بأجمعه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته لكل الجهات التنفذية ومسؤولي الحكومة فور وقوع الحادث بمتابعة الأمر لحظة بلحظة وتوفير الإمكانيات اللازمة لوقف نزيف الدماء.



وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الوصول إلى المسؤول عن هذا الحادث، ومحاسبته أيا كان شخصه أو مركزه أو مكانته.



