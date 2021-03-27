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نائب بالشيوخ: حادث قطاري طهطا مصيبة كبرى (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطنون في حالة غضب شديد بعد حادث قطاري طهطا وسوهاج، وفي حاجة لمعرفة من المسؤول عن الحادث بشكل سريع، مشيرًا إلى أنه حادث جلل ومصيبة كبرى، ويجب أن نعزي جميعا أنفسنا وأهالي الشهداء في فاجعتهم.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن تواجد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رفقة عدد من الوزراء في محافظة سوهاج يعطي اطمئنان للمواطن بأن الدولة تتحرك سريعًا في تلك الأزمة، مشيرًا إلى أنهم كممثلين عن الشعب سيتابعون مجريات التحقيقات التي ستُجرى بواسطة النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمور ومعرفة المتسبب في تلك الكارثة ومحاسبته.

وتابع: "تم التأكيد على توفير كل أكياس الدم، وكذلك على جاهزية كل مستشفيات محافظة سوهاج لاستقبال المصابين لتلقي العلاج وتقديم كل الخدمات الطبية لهم"، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين وتوفير كل أوجه الرعاية الكاملة لهم، وموافاته بكل التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، وتأكيده على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم.

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